На Тернопільщині вже розпочалося проведення щеплень проти грипу

З 30 вересня розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ 2019-2020 років.

Згідно прогнозу фахівців відділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров’я МОЗ України, упродовж нового епідемічного сезону очікуються дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня – на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

За останні 7 днів в області на грип та ГРВІ захворіло 2256 осіб, із них 64,7 % – діти віком до 18 років. Госпіталізовано 85 осіб, в т.ч. 52 – дитини (61,2%). Кількість захворілих збільшилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 8,8%.

Інтенсивний показник захворюваності становить 216,4 випадків на 100 тисяч населення, що на 28,6 % нижче епідемічного порогу. Відповідно, на звітному тижні активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях.

Як відомо, основним заходом специфічної профілактики грипу є вакцинація. Вона здійснюється протигрипозною вакциною, яка за своїм складом є актуальною для цього сезону (містить прогнозовані штами вірусу грипу).

Основними групами ризику, що підлягають щепленню проти грипу, вважаються діти до 5 років, особи старші 65 років, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, персонал медичних закладів, особи, які перебувають в закладах тривалого догляду тощо.

З метою уникнення ускладнень від хвороби та можливих летальних випадків, рекомендуємо розпочати вакцинацію проти сезонного грипу у жовтні поточного року.

Сьогодні в аптечній мережі наявні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник – «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея).

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень, тому вакцину закуповують за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

В Тернопільській області вже розпочалося проведення щеплень проти грипу. Вакцинацією охоплені групи медичного та епідемічного ризику в Борщівському, Гусятинському та Козівському районах.

Нагадуємо, що грип тяжкий своїми ускладненнями, а вартість лікування значно перевищує вартість вакцини.

Витративши гроші та час на проведення одного щеплення, Ви отримуєте захист на увесь епідемічний сезон грипу.

Тому, закликаємо: збережіть своє здоров’я, захистіть себе – ВАКЦИНУЙТЕСЯ!

Підготувала лікар-епідеміолог Надія ГОДОВАНА