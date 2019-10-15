На Тернопільщині сільський голова врятував жінку з палаючого будинку

11 жовтня о 17:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Нараїв Бережанського району. Горіла житлова будівля. На місце події прибув черговий караул 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 осіб. На момент прибуття, площа загорання становила близько 60 м.кв.

Завдяки злагодженим та професійним діям бійців ДСНС пожежу ліквідували, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Як з’ясувалося, на пожежі була травмована 76-річна жителька будинку. Жінка ймовірно отруїлася продуктами горіння. На щастя, поряд із місцем події проживав сільський голова Євген Здебський. Чоловік опинився на місці події до приїзду вогнеборців. Оцінивши небезпеку ситуації, чоловік, не вагаючись ні секунди, проник у палаючий будинок та врятував жінку, яка вже самостійно не могла вийти із місця події. Євген терміново викликав швидку медичну допомогу та передав жінку до рук медиків.

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