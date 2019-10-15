У селах Байковецької громади працюватиме пересувний флюорограф: графік
КНП «АЗПСМ» Байковецької сільської ради подає графік пересувного флюорографа на території громади:
28 жовтня 2019р. – с. Дубівці
29 жовтня 2019р. – с. Стегниківці
30 жовтня 2019р. – с. Курники
31 жовтня 2019р. – с. Лозова
1-4 листопада 2019р. – с. Гаї-Шевченківські
5 листопада 2019р. – с. Шляхтинці
6-7 листопада 2019р. – с. Байківці
8 листопада 2019р. – с. Байківці, масив Гаї Ходорівські
11 листопада 2019р. – с. Чернелів-Руський
12 листопада 2019р. – с. Соборне