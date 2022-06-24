Тернополянин відкрито підтримував збройну агресію росії

Вироком Тернопільського міськрайонного суду за публічного обвинувачення Тернопільської обласної прокуратури тернополянина визнано винним у пропаганді війни та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі (ст. 436 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурор довів у суді, що обвинувачений упродовж лютого 2022 року у публічних дописах в соцмережі відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої «спецоперації» та заперечення злочинних дій російських окупантів.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Вирок ще не вступив у законну силу.

Довідково: 3 роки позбавлення волі – максимальний термін покарання за статтею 436 КК України.