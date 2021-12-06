На Тернопільщині є робота для колишніх воїнів

Щороку 6 грудня відзначаємо День Збройних Сил України. Ми дякуємо і вшановуємо воїнів, які, ризикуючи життям, стояли чи стоять на сторожі миру та спокою у нашій державі.

За 11 місяців 2021 року послугами Тернопільської обласної служби зайнятості скористалися 626 військовослужбовців, які брали участь в АТО (ООС), з них 40 мали інвалідність.

143 колишніх воїнів були працевлаштовані у сферах сільського господарства, переробній промисловості, торгівлі, будівництві тощо, 62 – уклали контракти на військову службу та повернулись у ЗСУ; 5 – були забезпечені тимчасовою роботою.

12 колишніх воїнів скористалися можливістю пройти курси цільового призначення за напрямками «Особливості роботи у плодовому саду у весняний період», «Сучасні нормативно-правові вимоги до дотримання безпечних умов праці в процесі трудової діяльності», «Сучасні методи та прийоми обслуговування котелень», «Щорічна повторна перевірка знань оператора котельні»; стажувались у роботодавців за професіями: верстатник деревообробних верстатів, менеджер (управитель) зі збуту, садчик, а також навчалися на пекаря, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, машиніста (кочегара) котельні. Після закінчення профнавчання 11 демобілізованих учасників АТО (ООС) вже знайшли роботу.

На 1 грудня 2021 року для 160 безробітних-колишніх воїнів продовжується пошук підходящих місць праці, з них 43,1% – молодь віком до 35 років, 53,8% – з вищою освітою.

До слова, на сьогодні у службі зайнятості Тернопільщини зареєстровано 172 вакансії у військових частинах. Є робота на посадах командирів, номерів обслуги гармат, стрільців, операторів, головних сержантів, розвідників та ін., а також для механіків, водіїв, монтажників, електриків, техніків, кухарів, телефоністів.