Как выбрать семейное постельное белье

Главным критерием при оформлении спальни семейной пары является выбор постельного белья. Это может показаться не настолько важным, но на данный момент стоит обратить внимание, выделить достаточно времени для покупки. Постельное белье может влиять на качество сна. Выбор качественной ткани, размера и других критериев поможет улучшить здоровье покупателей, подарить им отличный отдых во время сна.

Для начала лучше определить, что представляет собой семейный комплект постельного белья. Это набор, в который входит четыре наволочки, одна простыня и два пододеяльника. Он выделяется среди других наборов своей комплектацией и ее размерами. Из-за этого получил название «дуэт».

Как выбрать постельное белье

Самым первым критерием считается материал, из которого выполнено белье, способ пошива. Не все знают разницу между ними. Ткань – это шелк, хлопок или лен, а вот способ плетения – это ситец, бязь или сатин. Поэтому чаще всего происходит путаница, возникают непонимания, когда материал не сходится с указанным на этикетке комплекта. В большинстве случаев белье выбирают именно из хлопка за счет прочности, пропускаемости воздуха и приятной цене. Эта ткань может быть изготовлена несколькими способами:

Бязь. Более равномерная и матовая. Стоимость зависит от плотности. Чем она выше, тем дольше прослужит.

Ситец. Быстро теряет цвет, имеет бюджетную цену.

Сатин. Здесь при производстве используется 100% хлопок. Характерен блеск и высокая прочность плетения. Ткань отлично принимает красители. Имеет довольно высокую стоимость, но это вполне оправданно из-за приятного ощущения гладкости и прочности. Именно этот вид плетения является лучшим для семейного комплекта. Его вы можете приобрести в интернет-магазине le-vele.com.ua по выгодной цене.

Это неполный список плетений. Однако они наиболее популярны для наборов белья. Насчет других материалов, то стоит отметить, что шелк, кроме приятных ощущений, полезен для тех, у кого чувствительная кожа, есть предрасположенность к воспалениям. Стоимость такой ткани довольно высокая. Однако ее качества полностью отвечают цене. Если говорить о льне, то он лучше подойдет для использования при высоких температурах. Пропускает воздух и влагу.

Какие бывают размеры

Для семейного комплекта они установлены почти в одном соотношении. Магазин “Ле Веле” предлагает постельное белье с такими размерами: простыня – 240×260 см, пододеяльники – 160×220 см каждый, наволочки – 50×70 см каждая.

Дизайн белья должен подходить под интерьер. Есть несколько правил подбора:

Если сложно определиться с цветом, чтобы он подходил к спальне, то лучше выбирать базовые: белый, черный, серый. Как известно, они сочетаются со всем.

Когда в семье есть животное, то лучше рассматривать яркие и насыщенные тона.

Принт может влиять на характер постели. Для подарка лучше выбирать классические комплекты.

Постельное белье часто помогает привнести спокойствие в жизнь человека. Во время сна восстанавливаются силы. Поэтому лучше постараться обеспечить только хорошие ощущения, а не мешать этому.