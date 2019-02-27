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На Тернопільщині «ювілейна» жертва ДТП

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Сьогодні, близько 06.00 годин, на автодорозі Підволочиськ – Збараж поблизу с. Нове Село Підволочиського району водій автомобіля «Volkswagen Jeta» скоїв наїзд на пішохода, 26-річну жительку с. Гнилички Підволочиського району.

Внаслідок ДТП потерпілу з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, перелом склепіння черепа» госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

До речі, згідно статистичних даних, з початку 2019 року, внаслідок ДТП, на Тернопільщині травмувалося вже 50 осіб, з них 9 дітей.

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