На Тернопільщині за зраду судитимуть 20-річного мешканця Херсонщини

За держзраду та участь у військових діях проти ЗСУ на Херсонщині у складі підрозділу «ДНР» судитимуть жителя Донецька

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури у рамках спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Донецька, обвинуваченого у державній зраді та добровільній участі в незаконному воєнізованому формуванні терористичної організації «ДНР» в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 20-річний громадянин України у березні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступивши у збройне воєнізоване формування – так званий «113 стрелковый полк мобилизационного резерва» терористичної організації «Донецкая народная республика» й був призначений командиром гранатомета.

З березня по червень 2022 року обвинувачений брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України поблизу тимчасово окупованих сіл Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав та інших населених пунктів Херсонської області.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.