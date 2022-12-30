Бучацька міська лікарня тепер має власну кисневу станцію

Її придбали за кошти державного та місцевого бюджету для забезпечення безперебійного централізованого постачання кисню та надання медичної допомоги за сучасними стандартами.

Крім того, для її повноцінного функціонування у разі відсутності електропостачання, закуплено дизельний генератор.

Загальна сума витрат становить 1 млн. 254 тис. 293 грн., з них 765 тис. 300 грн. – гроші державного бюджету, а 488 тис. 993 грн. – кошти місцевого бюджету.

Дана киснева станція має потужність 30 м3 /год або 500л/хв., виробляє 90-95% кисень з повітря та здатна забезпечити ним 50 ліжко-місць.

Відтепер лікарня незалежна від зовнішніх поставок кисню та може економити кошти, які витрачались на логістику та закупівлю його в балонах.