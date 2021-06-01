На Тернопільщині зарплату у 25 тисяч грн обіцяють трактористам і стоматологу

З початку 2021 року через службу зайнятості Тернопільщини 2432 роботодавців шукали працівників на 7590 вакансій. Серед них половина – із заробітною платою від мінімальної до середньої по області, 6,4% вище середньої по області. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 25 тис. грн пропонують трактористу, лікарю-стоматологу, 20 тис. грн – інженеру-будівельнику та перекладачу, 19 тис. грн – головному інженеру, 17 тис. грн – водіям-навантажувачам, операторам лінії виробництва харчової продукції, по 15-16 тис. грн – водіям тролейбуса, столярам, апаратнику оброблення зерна, електромонтеру, лакувальникам, механікам.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сферах пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення, вирощування зернових, бобових і насіння олійних культур, столярного виробництва, виготовлення м’ясних продуктів в переробній промисловості, у сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів.

На 27 травня 2021 року на Тернопільщині є 871 актуальна вакансія. Найбільший попит мають: трактористи, водії, у тому числі й тролейбуса, продавці, підсобники, кухарі, бухгалтери, контролери енергонагляду, перукарі.

Серед них є місця праці й для осіб з інвалідністю – загалом 54 вакансії із середнім розміром зарплати у 8000 грн. Найбільше потрібні контролери енергонагляду, водії, менеджери, інженери, слюсарі, бухгалтери.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77)