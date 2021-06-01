Величезні кошти втрачає бюджет Тернополя від земельних оборудок

Лише за одну сесію міськради втрати бюджету Тернополя від земельних і не лише земельних оборудок склали понад 6 мільйонів гривень. Цю цифру оприлюднила опозиційна у Тернопільській міській раді політична сила «Сила людей».

– «Сила людей» продовжує аналізувати та оприлюднювати рішення Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади. Загальні втрати бюджету за результатом п’ятої сесії (23 квітня) становлять орієнтовно шість мільйонів сто тисяч гривень, – заявили у тернопільському осередку політичної партії «Сила людей».

Її представники, щоби не були голослівними, навели конкретні приклади.

– Рішення №8/5/14 Про надання згоди на прийняття квартири, площею 123 кв. м. за адресою вул. Митрополита Шептицького, 1б до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. На перший погляд прийняте рішення не має ніяких недоліків і, навпаки, безкоштовне одержання великої квартири в центрі міста в комунальну власність міста є дуже позитивною подією. Однак, насправді, це один з заключних етапів оборудки з дарування квартири в приватну власність колишньому одіозному керівнику ліквідованої міліції. Орієнтовні втрати бюджету: 2,5 млн. грн.

– Рішення №8/5/136 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Текстильна (гр. Янзюк С. І. та інші). Даним рішенням завершена оборудка з безкоштовного надання приватним особам чотирьох ділянок «для будівництва гаражів» в зеленій зоні вздовж комерційно привабливої вулиці Текстильної, загальною площею 300 кв. м. Так як поблизу даної ділянки немає жодних житлових будинків, то найімовірніше, наступним кроком буде зміна цільового призначення з можливістю побудувати чи то автозаправку, авто-мийку, СТО чи торговий об’єкт. Орієнтовні втрати бюджету: 1,2 млн. грн.

– Рішення №8/5/148 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. С. Стадникової гр. Нагірній Т.В. Безкоштовне надання приватній особі вільної земельної ділянки площею 244 кв. м. в центральній частині міста. Орієнтовні втрати бюджету: 500 тис. грн.

– Рішення №8/5/152 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Деповська (гр. Мурин І. М. та інші) Безкоштовне надання приватним особам двох ділянок «для будівництва гаражів», площею 100 кв. м. кожен, в центральній частині міста. Орієнтовні втрати бюджету: 400 тис. грн.

– Рішення №8/5/161 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Оболоня, 4 (гр. Рубас О.Я. та інші) Оборудка з безкоштовного надання високовартісної земельної ділянки на території центрального ринку через схему відведення трьох ділянок «для будівництва гаражів» площею 100 кв. м. кожна. Орієнтовні втрати бюджету: 1,5 млн. грн.

За підрахунками представників політичної партії «Сила людей», загальні втрати бюджету за результатом п’яти сесій становлять орієнтовно 113 мільйонів 100 тисяч гривень.