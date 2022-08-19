На Тернопільщині затримали чоловіка, який переконував громаду, що росія не напала на Україну

Службою безпеки України задокументовано колабораційну діяльність одного із прихильників «руZZкого міра» на Тернопільщині, який серед односельчан проводив агітаційну діяльність, заперечуючи збройну агресію та воєнні злочини окупантів.



Після повномасштабного військового вторгнення російських загарбників 36-річний житель Тернопільського району розпочав агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечити факт збройної агресії. Зокрема, на велелюдному зібранні громади він публічно намагався переконати оточуючих у тому, що росія не напала на Україну, а на сході нашої держави нібито відбувається «братовбивча війна».

Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на перевірку ймовірної причетності спецслужб рф до деструктивної діяльності підозрюваного.

Документування діяльності зловмисниказдійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.