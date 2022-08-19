10:30 | 19.08.2022
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У Бучачі в оренду здають маленьке приміщення за 150 грн.

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📌Тернопільщина: аукціон з передачі в оренду державного майна

Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частини адмінприміщення, що перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

👉Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3AWK76N

🛠Актив перебуває в задовільному технічному стані. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням. Наявне водозабезпечення, каналізація, вентиляція та Інтернет.

💰 Стартова ціна — 156,4 грн;
📩 Прийом пропозицій до — 14 вересня 2022 року;
📅 Дата аукціону — 15 вересня 2022 року;
⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
📏Площа — 15 м²;
📍 Локація — Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Галицька 178 А.

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