На Тернопільщині затримали двох браконьєрів

10 листопада 2019 року працівниками лісової охорони державного підприємства «Тернопільське лісове господарство» під час проведення рейду по боротьбі з браконьєрством складено два протоколи про порушення правил полювання та накладено штрафи на суму 1530,00 грн.

Протоколи складено на порушників, які полювали в лісових мисливських угіддях Буданівського лісництва ДП «Тернопільське ЛГ» без відповідних документів в забороненому місці.

ДО УВАГИ МИСЛИВЦІВ!

Перелік документів, які мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання відповідно до Статті 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання»:

➢ Посвідчення мисливця;

➢ Щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання;

➢ Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо);

➢ Дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю;

➢ Паспорт на собак мисливських порід чи інших ловчих звірів і птахів.