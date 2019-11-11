Українцям обіцяють зростання цін в листопаді й грудні: що подорожчає найбільше

За минулий місяць в Україні товари і послуги стали ще дорожче в середньому на 0,7% порівняно з вереснем. Про це говорять дані Держстатистики. З початку року інфляція становила 4,2%, це менше, ніж за попередні три роки, а за рік (жовтень 2019 р. до жовтня 2018 р.) все подорожчало в середньому на 6,5%. але влада обіцяє істотно меншу інфляцію вже 2020 року.

Водночас окремі позиції за рік подешевшали. Які саме товари і послуги подорожчали і подешевшали, і що буде з цінами в листопаді і грудні, з’ясував сайт “Сьогодні” за допомогою експертів Олега Пендзина (Економічний дискусійний клуб), Олександра Охріменка (Украналітцентр) і Олексія Дорошенка (Нацрада економічного розвитку).

Продукти: на що зросли ціни, а на що – впали

За підрахунками фахівців Держстатистики, продукти в жовтні подорожчали на 0,2% більше, ніж середня інфляція, або на 0,9%, а промислові товари і послуги – менше, ніж середня інфляція. Порівняно з вереснем, інфляція сповільнилася.

Рекордсменом стала гречана крупа, ціна на яку за місяць піднялася більш ніж на чверть – на 27,2%, в грошах це плюс 4-5 грн/кг. На 9,6% подорожчали курячі яйця (1,5-1,8 грн/десяток), на 4,6% – овочі, на 2,6% – молоко на 1,6% – сир, на 1,5% – хліб і сигарети. Вершкове масло коштує більше на 0,9% (+1,5-2 грн/кг), спиртне – на 0,8%, газована вода – на 0,3%.

Ціни на макарони не змінилися, а ось серед інших позицій, які моніторить Держстатистики, за місяць подешевшали п’ять найменувань. З огляду на, що зараз в розпалі сезон цукроваріння, найбільше впала ціна на цукор – на 2,6% (30-35 коп./кг). За роз’ясненнями Олександра Охріменка, торгові мережі зараз розпродають залишки солодкого “піску”, тому його можна знайти на вагу дешевше 11,5 грн / кг (-10% порівняно з вереснем).

Також на 0,2% -0,6% подешевшали м’ясо, риба, соняшникова олія і фрукти, передусім українські яблука, якими завалені прилавки. Але ціна на яблучка не така вже солодка – від 15 грн/кг (торік було вдвічі дешевше).

Товари та послуги: дешевше газ, бензин і проїзд

З промислових товарів і послуг найбільше подорожчав, порівняно з вереснем, мобільний зв’язок – на 4,2%. Це означає, що, наприклад, найдешевші пакети передплаченого мобзв’язку стали коштувати більше на 2-3 грн на місяць залежно від оператора.

На 2,1% зросло в ціні взуття, на 0,8% – одяг. Наприклад, пара чоловічих утеплених черевиків середньої цінової категорії тепер коштує більше на 40-50 грн. На 1,1% подорожчав готельний і ресторанний сервіс, на 1,3% – інші товари і послуги.

У жовтні істотно підняли вартість своїх послуг водоканали: за подачу води на 1,9% (на 30-50 коп./куб. м), за водовідведення на 1,6% (на 15-20 коп./куб. м).

Інші комунальні послуги додали в ціні 0,1-0,2%. Природний газ подешевшав на 4,2% або близько 15 коп./куб. м, потягнувши за собою вниз загальну вартість комунальних послуг. У підсумку вони в відсотках арифметично подешевшали за місяць на 0,4%, хоча в гривнях платити доводиться більше.

Продовжило дешевшати пальне, хоча і символічно – на 0,1% або на 2-3 коп/л бензину. При цьому проїзд в автотранспорті подорожчав на 0,2%. Зате на 1,8% подешевшали нові автомобілі.

Залізниця суттєво знизила ціни на квитки – на 5,3%. Сталося це через щорічне зменшення з жовтня сезонного коефіцієнта (націнки) на квитки з 1,02 до 0,93. Зауважимо: з 25 по 31 грудня націнка знову збільшиться до 1,07.

Тренд за рік

Економісти відзначають, що точніше зрозуміти тренд зміни цін можна, якщо порівнювати їх період до періоду, в нашому випадку це січень-жовтень 2019 року до січня-жовтня 2018 року. За цією методикою маємо зниження цін тільки на яйця – на 21,8%, фрукти – на 6,1%, паливо – на 3,3% і цукор – на 0,6%. Все інше істотно подорожчало.

З продуктів найбільше піднялися ціни на овочі – 36%, на хліб – 19,3%, на алкоголь і тютюн – 16%, найменше на соняшникову олію – 1,2%, безалкогольні напої – 5,3%, м’ясо і ковбаси – 7,3%. Серед товарів і послуг найвище зростання цін на проїзд – 22,3%, водовідведення та каналізацію – 20,2%, гарячу воду і опалення – 18,9%. Найменше подорожчали одяг і взуття – на 0,6%, відпочинок і культура – на 2,8%, побутова техніка та предмети домашнього вжитку – на 3,5%.

В середньому інфляція період до періоду становила 8,9%. При цьому номінальна середня зарплата зросла на 19,2% (останні дані за січень-вересень. – Авт.), реальна, (з урахуванням інфляції в 8,6%), на 9,8% .Тобто середній українець за рік став багатшим, але збільшення його доходів все одно не перекрило зростання цін на борщнабір, проїзд, користування водою.

Прогнози на листопад і грудень

У листопаді та грудні інфляція прискориться. За розрахунками фахівців Нацбанку, зростання цін за 2019 рік сктановитиме 6,3%, тобто в листопаді і грудні може бути інфляція більш ніж по 1%.

Олексій Дорошенко впевнений, що зростання цін буде більше, 7-7,3%.

“Ціни зростають зараз повільнішими темпами, ніж при незмінному курсі, тим більше при зростаючому. Інфляція знижується. Наприклад, за підсумками 2018 року вона була 9,8%, до цього – 13,6%. Основний фактор, який обумовлює зниження інфляції, – це саме гривня, що закріпилася”, – говорить Олексій Дорошенко.

За його словами, на прискорення інфляції також вплине сезонне подорожчання овочів і зростання цін на природний газ і – як результат – на комунальні послуги.

Олег Пендзин каже, що ціни зростуть на 3% за два місяці.

“Інфляція за 2019 рік становитиме більше 9%, але до 10% не дотягне”, – упевнений Пендзин.

Крім сезонного подорожчання борщового набору, експерт називає такі причини зростання цін, як подорожчання газу в опалювальний сезон, а також осіннє зростання курсу долара до 26 грн/дол., що потягне за собою подорожчання імпорту – передусім це паливо, автомобілі, побутова техніка, електроніка.

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