Майже 390 млн грн відшкодованого ПДВ повернулися на рахунки підприємців області

Старт 2026 року для підприємницької спільноти Тернопільщини позначився активним використанням механізму бюджетного відшкодування ПДВ, що залишається одним із найважливіших інструментів підтримки ліквідності бізнесу. Протягом перших трьох місяців року правом на повернення податку скористалися 129 суб’єктів господарювання нашого регіону. Загалом вони заявили до відшкодування на розрахункові рахунки 369 млн грн.

Станом на початок квітня 127 платників податків області вже отримали від держави гроші на власні рахунки. Загальна сума виплат, з урахуванням залишків попередніх періодів, склала 388 млн гривень. Це свідчить про налагоджену динаміку та прагнення податкової служби забезпечити бізнес необхідним фінансовим ресурсом без зайвих затримок.

Прозорість процесу підтверджується і якістю поданих декларацій. Податковий аудит стає все більш точковим та аналітичним, що підтверджують цифри: у поточному році за результатами перевірок упереджено неправомірне відшкодування лише на 1,1 млн гривень. Для порівняння, торік цей показник був у рази вищим – 8,9 млн гривень.

Наразі загальний залишок невідшкодованого ПДВ становить 131 млн грн. Більша частина – 155 млн грн – перебуває на етапі регламентних перевірок та стандартних процедур, передбачених законом. Ще 16 млн грн наразі проходять стадію адміністративного чи судового розгляду.