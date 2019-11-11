На Тернопільщині жінка потрапила під колеса автомобіля, перебуваючи на пішохідному переході

Подія сталась 10 листопада на автодорозі М-19 поблизу смт. Дружба. Близько 18.30 годин, водій автомобіля ВАЗ 21093, рухаючись у напрямку м. Тернопіль, на пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, жительку с. Налужжя Теребовлянського району. Внаслідок ДТП 55-річну потерпілу з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій носа, закритий перелом кісток правої гомілки, гематома тім’яної частини голови» госпіталізовано в хірургічно-травматологічне відділення Теребовлянської ЦРКЛ.

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