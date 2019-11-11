Увага! Перекрито дороги на Чортків, Хмельницький, Збараж

У зв’язку із проведенням акції протесту «Ні розпродажу України!» рух на автодорозі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече) поблизу Горішнього Вигнанця, Чортківського району та на автодорозі М-12 (Стрий-Знам‘янка) поблизу Романового Села , Збаразького району тимчасово ускладнений.

Патрульна поліція на місці події забезпечує безпеку дорожнього руху,публічну безпеку і порядок.

Врахуйте вищезазначену інформацію при плануванні власної поїздки та будьте взаємоввічливими ❗️