На Тернопільщині пожежники врятували чоловіка з палаючого будинку

10 листопада в м. Заліщики на вул. Гайворонського, 9, виникла пожежа у квартирі, на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Вогнем знищено диван, площею 2 м.кв, пошкоджено речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано житловий будинок. На місці події рятувальники виявили власника квартири, громадянина 1964 року народження. Чоловіка, що перебував у стані важкого алкогольного сп’яніння, вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Його оглянули медики, проте від госпіталізації він відмовився. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння в ліжку власника квартири. Матеріальні збитки встановлюються.