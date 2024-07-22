На Тернопільщині жінка-водій сильно травмувалась зіткнувшись з вантажівкою

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 липня в сел. Дружба Микулинецької територіальної громади. Близько 15.00 годин на автодорозі М-19 зіткнулись легковий автомобіль «Toyota Camry» та вантажний «Ford», що належить «Спец-Авто-Інвест ТБЦ».

Внаслідок аварії дуже сильно травмувалась 59-річна жителька сел. Микулинці, яка кермувала леківкою. Жінка отримала множинні переломи ребер, травми грудної клітки та внутрішніх органів.

Для рятування була потрібна допомога рятувальників, які за допомогою спеціального інструменту витягли водійку з понівеченого автомобіля та передали медикам. Жінку госпіталізували в Теребовлянську лікарню.