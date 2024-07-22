На території Залозецької громади виявлено 10 стихійних сміттєзвалищ, які займають майже 60 тис. кв. м

Фахівці ДЕІ у Тернопільській області продовжують проводити планові перевірки органів місцевого самоврядування щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Зокрема, під час обстеження території Залозецької громади виявлена низка порушень в управлінні відходами.

Так, на території сіл: Гаї-Розтоцькі, Панасівка, Нетерпинці, Білоголови, Чистопади, Загір’я виявлені місця систематичного складування різного роду відходів (пластикові пляшки, пакети, скло, коробки, залишки будівельних відходів тощо), результатом яких стало утворення 10-ти масштабних стихійних сміттєзвалищ.

До прикладу, лише одне з них займає 30 000 м2. Загалом площа засмічень на території громади становить понад 56 347 м2.

За результатами обстеження, Інспекцією підготовлено та направлено на адресу Залозецької селищної ради вимогу, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 Закону України «Про управління відходами».

Наголошуємо, стихійні сміттєзвалища є одними із основних джерел забруднення навколишнього природного середовища. Жоден із таких самовільно створених пунктів скидання відходів не обладнаний відповідним чином, продукти гниття і розпаду потрапляють у ґрунт і ґрунтові води, які є джерелом водопостачання для багатьох мешканців.

Температура гниття подекуди настільки висока, що часто призводить до їх займання, до того ж у повітря викидається неймовірна кількість шкідливих речовин.

Крім того, такі звалища сміття є середовищем для розмноження комах та гризунів, які є збудниками та переносниками різних інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, сказ, енцефаліт, чума тощо.

Також вважається, що газ метан, який виділяється органічними відходами на звалищах, сприяє глобальному потеплінню.

Тому, органи місцевого самоврядування повинні вживати заходів щодо запобігання утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та їх ліквідації.

#ЕкоЗагроза Нагадаємо, про стихійні звалища з відходами можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через застосунок, на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-95-82, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua

Будьте свідомими, не створюйте стихійних сміттєзвалищ. Пам’ятайте, чисте довкілля — відповідальність кожного з нас!