На Тернопільщині знайшли 420 вибухонебезпечних предмети

4 вересня о 12:30 місцеві жителі у селі Кордишів Шумського району Тернопільської області виявили 420 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Це були патрони, калібром 7,62, які знаходилися у цинковому ящику у приміщенні місцевої церкви, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Небезпечні знахідки були вилучені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області

5 вересня о 13:30 патрони були знешкоджені у безпечному місці.

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