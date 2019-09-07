Вийшла друком нова книга про Тернопіль

Днями в видавництві “Крок” вийшла друком нова книга про наше місто — “Дитинство Тернополя. Дуже старий замок”. Автори: Тарас Циклиняк, Володимир Кріса. Продають її за 200 грн.

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Книга – перша повноцінна розвідка про історію тернопільського Старого замку. Її сформовано із кількох частин. 1. Історична хроніка 1540-2019 2. Подетальний аналіз міста фортеці 3. Аналіз та теоретична реконструкція 4. Добірка шаржів на засновника міста Тернополя Яна Тарновського Старий замок або Тернопільський замок — фортифікаційна споруда в місті Тернополі в Україні, пам’ятка архітектури національного значення, охоронний номер 634. Розташований у середмісті на високому східному березі Тернопільського ставу за адресою вул. Замкова, 12. На сьогоднішній день Тернопільський замок є найдавнішою частково збереженою спорудою міста. Два нижні цокольні яруси з бійницями з боку ставу, перший наземний ярус (з боку Майдану Волі), а також фрагменти верхніх ярусів є залишками від первісної споруди замку, збудованої у 1540–1548 рр. Зведений над цокольними ярусами сучасний триповерховий центральний об’єм будівлі з двосхилим дахом і фронтонними завершеннями, а також два симетричні двоповерхові флігелі з північного та південного боків — результат перебудови кін. XVIII – поч. XIX ст., коли замок втратив своє оборонне значення та був перебудований у палац. Тому первісний вигляд замку повністю втрачений. Зараз у приміщеннях Старого замку функціонує дитячо–юнацька спортивна школа з греко–римської боротьби.