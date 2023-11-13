На Тернопільщині зниклого грибника шукають рятувальники, поліцейські та добровольці

Пошукова операція на Кременеччині: зниклого 79-річного чоловіка шукають рятувальники, поліцейські та добровольці. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Сьогодні, 13 листопада, співробітники Служби порятунку долучились до пошуків 79-річного мешканця села Лосятин Почаївської територіальної громади Кременецького району, який зник напередодні. Відомо, що чоловік вийшов із дому 12 листопада, можливо, на гриби в ліс, і досі не повернувся.

Від ДСНС до пошуково-рятувальної операції залучено 19 рятувальників, 6 одиниць техніки, кінологічне відділення із двома службовими собаками та 2 безпілотні літальні апарати. В пошуках беруть участь 15 поліцейських із 4 одиницями техніки. Також на допомогу вирушили 16 добровольців з числа місцевого населення.

Звертаємося до громадян: якщо у вас є будь-яка інформація, пов’язана із зниклим чоловіком, негайно повідомляйте екстрені служби. Ваша допомога може бути вирішальною.