Більшість лікарів з двох районів області інфікувалися COVID-19 не на роботі

З початку пандемії у Тернопільському та Зборівському районах зафіксовано 16 випадків зараження коронавірусною інфекцією медичних працівників.

При розслідуванні випадків основна кількість їх визначена як не пов’язана з виробництвом, адже інфіковані вони були поза межами лікувального закладу і не були у безпосередньому контакті у своїй професійній діяльності з хворими на COVID-19.

Хоча всі необхідні засоби захисту на робочому місці у медичних працівників були присутні, вони не вберегли себе у побуті, тим самим наражаючи і своїх близьких на небезпеку, – розповідає страховий експерт з охорони праці Тернопільського відділення УВД ФССУ в Тернопільській області О.Романюк.

Тому працівники відділення в умовах карантину у спілкуванні різними засобами зв’язку із застрахованими особами та страхувальниками, медичними працівниками у комісіях з розслідування нещасних випадків та профзахворювань постійно наголошують на необхідності дотримання всіх норм і використання засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, працівники Тернопільського відділення управління ВД Фонду соціального страхування України в області здійснюють виплати за листками непрацездатності, компенсуючи втрачений за період хвороби заробіток; надають допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами та допомогу на поховання; фінансують щомісячні страхові виплати і одноразову допомогу потерпілим на виробництві та членам їх сімей тощо. Загалом, діяльність спрямована на соціальний захист працюючих, потерпілих на виробництві, внаслідок професійних захворювань та членів їх родин.

Тепер до основних напрямків діяльності додалися ще декілька важливих, пов’язаних з пандемією, зокрема, фінансування допомоги з тимчасової втрати працездатності у зв’язку із самоізоляцією від COVID-19. Виключною підставою для її нарахування є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11».

Розмір допомоги від Фонду за такими листками непрацездатності складає 50% середньої заробітної плати та не залежить від тривалості страхового стажу працівника. Тернопільське відділення здійснює фінансування, починаючи з шостого дня, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем. Для медичних працівників компенсація втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 здійснюється Фондом у розмірі 100% середнього доходу і також не залежить від тривалості страхового стажу.