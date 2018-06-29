На Тернопільщину йде “висока вода”

Управлінням ДСНС України у Тернопільській області сьогодні отримано штормове попередження від Українського гідрометеорологічного центру, згідно якого, в другiй половинi доби 29 червня та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра очiкується продовження розвитку високого дощового паводку. з пiдйомом рiвнiв води.

Метеорологи прогнозують 29 червня – 01 липня на дiлянцi Галич-Залiщики (р. Дністер) підйом рівнів води на 2-4 м над рівнями, що встановились на 08.00 годин 29 червня 2018 року.

Враховуючи, що сьогодні зранку рівень води в Дністрі (у районі м. Заліщики) складав 177 см та продовження дощових опадів, можливе підтоплення заплав та часткове підтоплення сільськогосподарських угідь в населених пунктах, що розташовані в басейні р. Дністер.