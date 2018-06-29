У Тернополі патрульні допомогли породіллі доїхати до пологового

27 червня, пізно ввечері, екіпаж, який патрулював вулицю Руську помітив автомобіль ВАЗ, який рухався без ввімкнутих фар. Інспектори зупинили транспортний засіб.

Водій дуже нервував, казав, що в його дружини, яка перебувала в салоні, розпочались пологи і їй терміново потрібно було дістатись до медзкладу. Чоловік розповів, що проживає в Шумському районі та Тернополя добре не знає.

Екіпаж оперативно, з використанням звукових та світлових спецсигналів, супроводив автомобіль водія-майбутнього батька до перинатального центру та передав породіллю медикам