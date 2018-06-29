У Тернополі показали історичні фотомиті з дня прийняття Конституції України

У Тернополі з нагоди Дня Конституції України облаштували виставку архівних світлин. Як відбувалося голосування, що писала преса, перші емоції після ухвалення основного закону держави – ці та інші фотомиті представлені на заході, який організувала Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Відвідувачі заходу мають можливість переглянути світлини, на яких відображено історію прийняття Конституції. Основний закон Незалежної України був ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради. І це стало визначним кроком у розбудові суверенної держави. У Конституції закладені фундаментальні ідеї та принципи України. Щоб дотримуватися цих цінностей, необхідно знати якомога більше інформації про них і загалом про історію нашої країни. Найважливіші миті з дня, який змінив хід історії, можна переглянути на цій виставці», – зазначає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Фотовиставка триватиме у торговельно-розважальному центрі «Подоляни» до 1 липня.