Надзвичайна ситуація на Івачівській водоймі

15 травня 2018 р. Тернопільська міськрайорганізація українського товариства мисливців та рибалок (далі УТМР) звернулась до державних установ, а саме до головного управління ДСНС України в Тернопільській області, Тернопільського обласного управління водних ресурсів з проханням змусити користувача гідротехнічної споруди Івачівського водосховища ліквідувати промоїну і припинити пониження загального рівня води в нерестовий період.

16 травня 2018 р. була виїзна комісія заінтересованих відомств та організацій по цьому питанню, але ніяких змін не відбулося і рівень води продовжує падати, що може призвести до масової загибелі риби і надзвичайної екологічної ситуації.

24 травня 2018р. УТМР звернулась до голови Тернопільської обласної державної адміністрації посприяти вжиттю заходів по ліквідації несанкціонованого витоку води з метою недопущення надзвичайної ситуації.

30 травня 2018 р. відбулася колегія Тернопільської державної адміністрації де другим питанням розглядався стан Івачівського водосховища.

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