У зоопарку на Тернопіллі хлопчика травмував лев

За попередньою інформацією, яка є у поліції, неповнолітній хотів зробити фото з левом, який в той момент вдарив школяра лапою в плече. Однак батьки хлопця це заперечують.

Подія трапилася вчора у невеликому зоопарку в Заліщицькому районі. Як дізналися поліцейські, 14-річний школяр був у міні-зоопарку з батьками. В один момент він підійшов надто близько до клітки з левом і тварина вдарила його лапою по плечі. Школяра доправили в лікарню й надали відповідну допомогу, а також повідомили у поліцію.