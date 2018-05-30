«Щасливе дитинство» влаштують для маленьких тернополян першого червня

До уваги юної тернопільської спільноти!

У перший день літа, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей працівники головної дитячої книгозбірні області запрошують маленьких тернополян та їхніх рідних поринути у фестиваль під назвою «Щасливе дитинство», що проходитиме в межах проекту «Файне єднає».

– Відкриття фестивалю розпочнеться о 10.30 в стінах Тернопільської обласної бібліотеки для дітей концертною програмою «Подорож до країни дитинства».

– Розумникам та шукачам пригод пропонуємо взяти участь в інтерактивній грі-лото «Крок за кроком» та інтелектуальній грі брейн-рингу «Кожен має знати свої права», які стартуватимуть об 11.00.

– Феєричне дійство просто неба «Країна дитячих усмішок» розгорнеться на Театральному майдані об 11.30 і здивує учасників широким спектром ігрових та розважальних заходів. В програмі свята очікується: активні забави «Ми веселі і завзяті», майстер-клас з виготовлення оригамі, майстер-клас з малювання пальчиками, розмаїття настільних ігор, а також багато приємних несподіванок та нових позитивних емоцій.

– Свіжих вражень не бракуватиме і шанувальникам віртуального простору. Для них в інтернет-центрі бібліотеки з 12.00 буде діяти інформаційно-ігрова програма «У комп’ютерному світі».

– Про історію, значення і традиції Дня захисту дітей, учасників дійства інформуватимуть фахівці галузі права під час пізнавального відеолекторію «Кожен має знати свої права», який розпочнеться о 14.00.

І це ще не все! Для улюблених читачів та усіх, хто вперше переступить поріг нашого гостинного книжкового дому з 15.00 працюватиме Ігротека з караоке, пісочною анімацією і настільними іграми, а також креативна 3D-майстерня, де звичайні малюнки легко перетворюються на самобутні тривимірні аксесуари і сувеніри.

Тож не проминіть нагоди поринути в неповторну атмосферу свята, сповнену приємних несподіванок, цікавих відкриттів і звичайно ж, літньої легкості й безтурботності. Будемо раді вітати! Наша адреса: вул. Коперника,17. Додаткова інформація розміщена на сайті книгозбірні http://odb.te.ua/

Уляна Пилипчук, працівник редакційно-видавничого сектору