13:29 | 20.02.2025
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Надзвичайники Тернопільщини ліквідували дві пожежі та знешкодили вибухонебезпечний предмет

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 У селі Ласківці Теребовлянської ТГ ліквідовано пожежу житлового будинку. Під час гасіння врятовано житлову будівлю та одну сусідню.

🚗 У Чорткові на вулиці С. Бандери загасили пожежу гаражного приміщення. Від полум’я вдалося врятувати шість гаражів та один автомобіль.
💣 У лісовому масиві поблизу села Рідколісся Монастириської ТГ піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет вилучили та знищили у встановленому порядку.

⚠️ Рятувальники Тернопільщини закликають громадян бути обережними з вогнем і негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером ☎️ 101!

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