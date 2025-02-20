Надзвичайники Тернопільщини ліквідували дві пожежі та знешкодили вибухонебезпечний предмет
У селі Ласківці Теребовлянської ТГ ліквідовано пожежу житлового будинку. Під час гасіння врятовано житлову будівлю та одну сусідню.
У Чорткові на вулиці С. Бандери загасили пожежу гаражного приміщення. Від полум’я вдалося врятувати шість гаражів та один автомобіль.
У лісовому масиві поблизу села Рідколісся Монастириської ТГ піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет вилучили та знищили у встановленому порядку.
Рятувальники Тернопільщини закликають громадян бути обережними з вогнем і негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 101!