Надзвичайники Тернопільщини ліквідували дві пожежі та знешкодили вибухонебезпечний предмет

У селі Ласківці Теребовлянської ТГ ліквідовано пожежу житлового будинку. Під час гасіння врятовано житлову будівлю та одну сусідню.

У Чорткові на вулиці С. Бандери загасили пожежу гаражного приміщення. Від полум’я вдалося врятувати шість гаражів та один автомобіль.

У лісовому масиві поблизу села Рідколісся Монастириської ТГ піротехніки ДСНС виявили артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет вилучили та знищили у встановленому порядку.

Рятувальники Тернопільщини закликають громадян бути обережними з вогнем і негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 101!