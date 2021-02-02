Тернопільське відділення МАН перейняло естафету провідних науковців України

Національний центр «Мала академія наук України» запровадив в онлайн-форматі проєкт «День з професором». Слухачі секцій МАН України, учні загальноосвітніх шкіл, вчителі та усі охочі мають можливість прослухати науковців із цікавими, актуальними та корисними лекціями з філології, хімії, біології, матеріалознавства, робототехніки, інформаційних технологій, географії, математики, фізики, астрономії.

Викладачі Тернопільського обласного відділення МАН України перейняли естафету провідних науковців України та долучилися до Всеукраїнського онлайн-проєкту «День з професором».

Розпочала марафон пізнавальних лекцій для слухачів Малої академії наук України доктор біологічних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка Оксана Столяр з темою «Біоіндифікація новітніх забруднювачів водойм та перспективи поширення світового досвіду в Україні». Учасниками інноваційної форми навчання стали понад 30 слухачів секцій МАН.

Леся Заставецька, доктор географічних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка, розкрила цікаву тему про демографічну ситуацією України від минулого до сьогодення. Науковець розповіла про історію становлення географії населення, перепис та статистику демографічного руху. У проєкті взяли участь понад 40 слухачів секцій відділення наук про Землю.

Ділився своїм досвідом і Юрій Вітяк, засновник громадської організації «Студентська координаційна рада Тернопільської області», Freelancer, викладач секції літературної творчості обласного відділення МАН. Він презентував науково-популярну лекцію на тему: «Лексико-семантичні та граматичні трансформації як спосіб досягнення адекватності перекладу». Головними тезисами були виокремленні основоположні терміни та поняття у сфері перекладу, а також пояснення ключових трансформацій, котрі сприяють декодуванню оригінального тексту та адекватній передачі первинного змісту іншою мовою з урахуванням лексичної та синтаксичної еквівалентності. Лекція проходила в дружній атмосфері, з активним обговоренням та на позитивній ноті за участі 22 учасників з усієї України.



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