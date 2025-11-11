Не переходьте за сумнівними посиланнями — кременчанка втратила понад 70 тисяч гривень

До правоохоронців, 07 листопада, звернулася жителька міста Кременець. Жінка повідомила, що стала жертвою шахрайських дій.



За словами заявниці, невідома особа, використавши фіктивне або так зване “фішингове” посилання, увійшла в довіру та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами. У результаті з рахунків потерпілої в банку було списано 70 380 гривень.



За цим фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обережними, не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити реквізити своїх банківських карток чи коди підтвердження, отримані у SMS-повідомленнях.



Якщо ви стали жертвою шахраїв або помітили підозрілі дії, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.





Поділіться:









