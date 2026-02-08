Шумськ: бібліотека та Пункт незламності готові допомогти жителям громади
Шумська громада відкриває можливості для жителів, яким потрібен доступ до інтернету або можливість підзарядити техніку. Запрошуємо відвідати Публічну бібліотеку у м. Шумськ.
Графік роботи бібліотеки:
-
Понеділок–четвер: 9:00–18:00
-
П’ятниця: 9:00–17:00
-
Неділя: 10:00–17:00
Адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 37
Крім того, у Шумську працює Пункт незламності в приміщенні Центру культури і дозвілля.
Графік роботи: цілодобово
Місцезнаходження: м. Шумськ, вул. Українська, 48 (перший поверх)
Тут ви зможете отримати необхідні послуги в умовах енергетичної нестабільності та підтримки комунікацій.