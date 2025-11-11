Трагічна ДТП на Тернопільщині: зіштовхнулися мікроавтобус та легковий автомобіль

10 листопада 2025 року о 17:45 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Доброполе, Тернопільська область. За попередньою інформацією, сталося зіткнення мікроавтобуса та легкового автомобіля.

На момент аварії в мікроавтобусі перебувало п’ятеро людей. У іншому авто лише водій. У результаті удару бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні трьох потерпілих- обох кермувальників, а також пасажира з автомобіля Ford. Проте врятувати життя останнього не вдалося. Загиблий – 22-річний житель Івано-Франківської області. У важкому стані знаходиться і водій мікроавтобуса.

На місце події терміново прибули рятувальники. Вони огородили місце аварії, аби забезпечити безпеку та уникнути подальших інцидентів. Пожежники також виконали низку заходів, щоб запобігти виникненню пожежі внаслідок ДТП.



У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



