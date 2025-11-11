Ферма з Тернопільщини встановила національний рекорд із надоїв молока

Тернопільщина знову серед лідерів аграрної України. Ферма ТОВ «Україна» із села Скорики Підволочиської громади під керівництвом Олега Крижовачука продемонструвала рекордний показник у національному рейтингу Асоціації виробників молока (АВМ) — 13 583 кг молока на одну корову за рік.

Це один із найвищих результатів серед українських господарств, який свідчить про високий рівень менеджменту, належний догляд за тваринами та професіоналізм команди.

«Такий показник — це не випадковість, а результат системної роботи, сучасного підходу до виробництва і любові до своєї справи», — зазначають в тернопільській ОВА.

ТОВ «Україна» вже не вперше потрапляє у топи аграрної галузі, демонструючи стабільність та розвиток навіть у непростих умовах сьогодення.

Фахівці наголошують: саме такі приклади є підтвердженням того, що українське село здатне бути сучасним, ефективним і конкурентним.