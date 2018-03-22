Не зарплатою єдиною… Що змінюють в закладах освіти Теребовлянської ОТГ

Теребовлянська міська рада, приймаючи рішення про утворення на базі Теребовлянської ЗОШ №1 та Лошнівської ЗОШ – опорних закладів, була свідома того, що не лише структуру шкіл буде змінено – вдосконалювати потрібно і самі заклади. І не лише опорні, а й фактично усі садочки та школи, які перейшли до Теребовлянської громади. Оскільки за десятки років їх існування кошти виділялись державою в основному на зарплати та поточне утримання, а ремонти та придбання здійснювались коштом працівників та батьків. Тому майже всі приміщення потребують ремонтів, оновлення меблів, тощо. А це – 23 школи та 15 ДНЗ.

Тим не менше – за два роки роботи у об’єднаній громаді є досить вагомі результати. Школи потроху перекривають новими даховими покриттями, лагодяться фасади або внутрішні інтер’єри. З початку цього року маємо нові плоди спільної праці у пошуку коштів та втіленні проектів. Це, зокрема, два сучасні комп’ютерні класи у опорному закладі Теребовлянська загальноосвітня школа №1, повністю відремонтовані, умебльовані та з новими комп’ютерами. Орієнтовна вартість одного такого класу – більше півмільйона гривень.

Також для ЗОШ №1 придбано жалюзі на 54 тисячі грн., принтер, м’які меблі та крісла-груші для відпочинкової зони на коридорі. На даний час у опорному закладі проводиться заміна дверей у класах ЗОШ №1 на сучасні засклені металопластикові.

У Лошнівському дитячому садку укомплектовано меблями ігрову та спальну кімнати (придбано 2-ярусні ліжка, стінку для іграшок), обладнано меблями гардеробну та туалетну кімнату, придбано мякий інвентар (матраси та подушки), а для Кровинківського садка закуплено стіл, дитячу стінку та 3 секційні шафки.

Більше 200 мячів (футбольних, волейбольних, баскетбольних та гандбольних), 26 гімнастичних матів, дитячі та підліткові скакалки придбано для закладів освіти Теребовлянської громади.

На усі школи та садочки Теребовлянської громади закуплено новий сучасний посуд для їдалень – загалом 735 комплектів.

«Роботи ще – дуже багато, – зазначає міський голова Сергій Поперечний, – та якщо до неї долучаться й самі колективи освітніх закладів: ідеями, співпрацею у проектах, розумінням та допомогою задля розумного реформування галузі – будемо мати і якісно обладнані школи, і сучасні, ефективні форми навчання. Буде добре, партнерське спілкування між вчителями та підростаючим поколінням – будуть мешканці, які цінують свою громаду і власними досягненнями роблять її багатою».