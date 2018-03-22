Тернопільські рятувальники попереджають про небезпеку… з неба

Внаслідок температурних перепадів, на дахах будівель, виступаючих архітектурних частинах будинків масово утворюються крижані бурульки. Нависаючи вони становлять небезпеку для людей, особливо, коли їх кількість та маса досягають критичної позначки, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Балансоутримувачам, або власникам будівель слід вживати своєчасних заходів для звільнення дахів від бурульок. Адже саме на них лежить відповідальність за очищення будинків від цих небезпечних крижаних наростів. Вони повинні не лише регулярно відчищати, збивати льодяні брили, а й огородити небезпечні місця спеціальною стрічкою, щоб люди могли здалеку побачити та оминути їх.

Ні в якому разі не варто легковажити питанням безпеки людей, адже падіння льоду з даху може привести не тільки до травмування чи струсу мозку в перехожих, внаслідок сильного удару, але і до їх смерті.

Для того, щоб не потрапити в біду та уникнути травмування, Управління ДСНС України у Тернопільській області радить громадянам дотримуватись основних правил безпеки, а саме:

– проходячи повз будинки чи біля високих дерев, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів;

– не ходити під дахом будівель, а також під балконами;

– не слід заходити за межі встановлених огорож;

– якщо ви самостійно збиваєте навислі бурульки з вікон верхніх поверхів – бережіться випадання з вікон.

Батькам та вчителям треба розповісти дітям про всю небезпеку падіння крижаної загрози.

Від бурульок і льоду страждають не тільки люди, але і матеріальні цінності. Тож, власникам автотранспорту, не слід припарковувати свої машини біля будинків.