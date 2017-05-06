Неподалік м.Бучача водій таксі зіткнувся із «SUBARU Forester»

05 травня о 12:40 водій автомобіля таксі «ВАЗ 2107», на перехресті доріг «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль» та «Городище-Зарваниця-Бучач», не надав переваги в русі автомобілю марки «SUBARU Forester», під керуванням жителя столиці, та допустив з із ним зіткнення.

Внаслідок даної ДТП механічних ушкоджень зазнали обидва транспортних засоби, та постраждала пасажирка таксі, 1990 р.н., яка із діагнозом: політравма, ЗЧМТ, струс головного мозку, забійна рана тімяно-потиличної ділянки голови з права, закритий уламковий перелом обох сідничних і лонних кісток, закритий поперечний перелом правої малогомілкової кістки в нижній третині та медіальної щиколотки з помірним зміщенням фрагментів, забій грудної клітки, травматичний шок доставлена в місцеву лікарню.

Судячи із отриманих травм жінка не один місяць пробуде на лікарняному ліжку.

По даному факту відкрито кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Автомобілі поміщені на арештмайданчик Бучацького ВП ГУНП в Тернопільській області. У обох водіїв відібрано забори крові на вміст алкоголю.

Всі обставини даної пригоди з’ясує слідство.

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