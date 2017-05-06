У Тернополі прибрали сміття на захаращеному спортмайданчику 

Активісти Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» провели толоку на мікрорайоні «Дружба». На дитячому майданчику, шо на Львівській, прибрали сміття. Також на цій вулиці пофарбували лавочки.

«Біля цього місця проходжу дуже часто. Неподалік проводимо прийом громадян. Лавочки були у плачевному стані. Ми вирішили пофарбувати їх. Також прибрали сміття на дитмайданчику, ця територія була захаращена. Тому провели толоку», – каже депутат Тернопільської міської ради Павло Бич.

Прийом громадян проводиться щосереди з 17:00 до 19:00 за адресою вул. Спадиста 8. За словами Павла Бича, люди в основному звертаються щодо ремонту доріг.

«Зараз з настанням весни у Тернополі розпочалися ремонтні роботи. На моєму окрузі заплановано провести капітальний ремонт прибудинкової території на вул. Львівська, 2 і міжквартального проїзду з Львівської до Чумацької. Паралельно тривають поточні господарські, ремонтні роботи», – зазначив Павло Бич.