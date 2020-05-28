Незаконну рубку на майже 570 тис.грн. виявили у Бережанському районі

Черговий факт незаконної рубки дерев зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у лісових угіддях Бережанського району. Порушення виявлено у травні 2020 року під час позапланової перевірки БРДАП «Бережанирайагроліс». Інспектори нарахували 50 пнів незаконно зрубаних дерев (48 червоних дубів та 2 сосен).

Підставою для проведення позапланової перевірки стало звернення згаданого комунального лісогосподарського підприємства щодо виявленого факту незаконної рубки дерев на підконтрольній території. Напередодні звернення у лісових угіддях було виявлено трактор з навантаженим деревиною причіпом і місцевого жителя, який покинув місце порушення.

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконної рубки дерев, склав 569,5 тис.грн.

Матеріали перевірки направлено до Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

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