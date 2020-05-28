На Тернопільщині понад 72,5% жителів, у яких виявили COVID-19 – одужали
За добу виявили коронавірус у п’яти осіб – в Озерянах на Бучаччині, в Малій Іловиці на Шумщині та у Чистилові та Великій Березовиці, що у Тернопільському районі.
Загалом, станом на 28 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1131 випадку. А це – у 1055 дорослих та 76 дітей.
На сьогоднішній день 282 осіб ще хворіють коронавірусом.
Зі 1131 особи, у яких виявлено COVID-19 станом на сьогодні – 824 вже одужали. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.
За попередню добу ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” проведено 319 досліджень, підтверджено нових 5 випадків COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
📍Бучацький район: • с. Озеряни – 1 особа;
📍 Тернопільський район: • с. Чистилів – 1 особа та • с. Велика Березовиця – 1 особа;
📍 Шумський район: • с. Мала Іловиця – 2 особи.
На Тернопільщині одужало 824 людей. Це понад 📈 72,5% від усієї кількості захворівших.