 На Тернопільщині понад 72,5% жителів, у яких виявили COVID-19 – одужали

За добу виявили коронавірус у п’яти осіб – в Озерянах на Бучаччині, в Малій Іловиці на Шумщині та у Чистилові та Великій Березовиці, що у Тернопільському районі.

Загалом, станом на 28 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1131 випадку. А це – у 1055 дорослих та 76 дітей.

На сьогоднішній день 282 осіб ще хворіють коронавірусом.

Зі 1131 особи, у яких виявлено COVID-19 станом на сьогодні – 824 вже одужали. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації. За попередню добу ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” проведено 319 досліджень, підтверджено нових 5 випадків COVID-19. Географія поширення нових випадків:

📍Бучацький район: • с. Озеряни – 1 особа;

📍 Тернопільський район: • с. Чистилів – 1 особа та • с. Велика Березовиця – 1 особа;

📍 Шумський район: • с. Мала Іловиця – 2 особи. На Тернопільщині одужало 824 людей. Це понад 📈 72,5% від усієї кількості захворівших.