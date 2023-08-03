18:59 | 3.08.2023
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Оформлення грошової допомоги – обернулося для мешканки Тернопільщини втратою коштів

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Правоохоронці Кременецького районного відділу поліції документували факт шахрайства пов’язаного з привласненням грошових коштів з чужого банківського рахунку. Заявниця оформляла грошову допомогу для осіб пенсійного віку, а потрапила в шахрайську пастку.

Аферисти створюють різноманітні сайти з інформацією про виплату матеріальної допомоги. В повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані та автоматично передають їх шахраям. Володіючи такими даними зловмисники без труднощів привласнюються гроші.

Від такої афери й потерпіла 64-річна жителька Кременецького району. Пенсіонерка знайшла інформацію про можливість оформлення грошової допомоги для осіб пенсійного віку.. Й як тільки вона зробила все, що було вказано в дописі, отримала сповіщення про списання власних заощаджень заощаджень.

Відомості про подію слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Кіберполіцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

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