Тернополянин Юрій Юркевич став чемпіоном України з плавання серед чоловіків на дистанції 50 метрів вільним стилем

27-30 липня у м. Полтава проходив літній чемпіонат України з плавання. Команду м. Тернополя представляли 8 спортсменів – вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 ім. Юрія Горайського Тернопільської міської ради.

За результатами змагань, чемпіоном України серед чоловіків на дистанції 50 метрів вільним стилем став тернополянин Юрій Юркевич, а на дистанції 50 метрів батерфляй – Юрій здобув срібну нагороду. Тренують спортсмена тренери Віталій Волинець та Мирон Ференц.

Вітаємо спортсмена з перемогою, бажаємо легкої боротьби й нових перемог.