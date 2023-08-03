18:58 | 3.08.2023
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Тернополянин Юрій Юркевич став чемпіоном України з плавання серед чоловіків на дистанції 50 метрів вільним стилем

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27-30 липня у м. Полтава проходив літній чемпіонат України з плавання. Команду м. Тернополя представляли 8 спортсменів – вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 ім. Юрія Горайського Тернопільської міської ради.

За результатами змагань, чемпіоном України серед чоловіків на дистанції 50 метрів вільним стилем став тернополянин Юрій Юркевич, а на дистанції 50 метрів батерфляй – Юрій здобув срібну нагороду. Тренують спортсмена тренери Віталій Волинець та Мирон Ференц.

Вітаємо спортсмена з перемогою, бажаємо легкої боротьби й нових перемог.

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