Одесит приїхав у Тернопіль, щоб нажитися на пенсіонерах

Як встановили оперативники, наприкінці липня одесит прибув до Тернополя, оселився в хостелі і вже наступного дня пішов на справу – мав забрати 20 000 американських доларів у старенької пенсіонерки, котрій було повідомлено, що гроші необхідні на лікування її доньки. На щастя, пенсіонерка згадала поради поліцейських про які неодноразово читала, перетелефонувати доньці і грошей не віддала. Друга спроба заволодіти чужими коштами теж провалилася – тернополяни, в котрих вимагали 10 тисяч доларів для начебто термінової операції їхній онуці, теж виявилися пильними і грошей не віддали.

Та гастролер таки не поїхав з Тернополя, не заробивши. Жителька обласного центру віддала 22 тисячі гривень, бо по телефону їй розповіли, що гроші потрібні для порятунку доньки, котра за кордоном. Пенсіонерка віддала всі заощадження незнайомцю, котрий прийшов за її адресою.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили особу шахрая. Ним виявився житель Одеси, 1990 року народження. Зловмисникові оголошено підозру за частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 190 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу. Слідчо-оперативні заходи тривають, поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших протиправних дій.