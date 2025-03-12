Заробіток на небезпеці: юний дует торгував амфетаміном і канабісом у Тернополі

У Тернополі викрили юнака та неповнолітню, що зберігали вдома та розповсюджували наркотики і психотропи.

Під процесуальним керівництвом прокурорівТернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 2 особам, які придбали, зберігали, збували наркотичні засоби і психотропні речовини (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, уродженець Кременецького району разом із неповнолітньою подругою закуповували психотропні речовини та наркотичні засоби гуртовими партіями й реалізовували їх методом «закладок».

Незаконний бізнес тривав з вересня 2024 по березень 2025 року, поки наркоторговців не викрили правоохоронці. Пара закуповувала амфетамін, PVP та канабіс через месенджер «Telegram», потім розфасовувала їх в орендованій квартирі у Тернополіта ховала наркотики і психотропи, роблячи «закладки» у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях. Далі юнак з дівчиною фотографували «закладки» описували та завантажували у спеціально створену бот– програму.

Бот автоматично перевіряв надходження коштів на електронні гаманці чи банківські карти від «клієнтів» та розсилав їм у мессенджер інформацію про місце «закладки» із наркотичним засобом, психотропною речовиною чи особливо небезпечною психотропною речовиною, фото із зазначенням адреси, геоданих з конкретним місцезнаходженням.

Під час проведених санкціонованих обшуків у помешканні підозрюваних правоохоронці вилучили 2 кг заборонених психотропних речовин, 100 гканабісу, а також мобільні телефони, банківські картки.

Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним: чоловіку тримання під вартою, його неповнолітній подрузі – цілодобовий домашній арешт.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу співробітників УБН в Тернопільській області.

Довідково: інкриміновані статті КК України передбачають покарання від 9 до 12 років позбавлення.