Отця Павла Витвицького, закатованого фашистами на Ягільницькому полі, похоронили у Чорткові

13 листопада у Чорткові Преосвященний Владика Димитрій (Григорак), ЧСВВ – єпарх Бучацький, разом з духовенством єпархії очолив заупокійну панахиду та здійснив чин укладання до труни тлінних останків о. Павла Витвицького, якого разом з іншими патріотами віднайшли біля с. Ягільниця на Чортківщині.

«За архівними даними ОУН-УПА, нам було відомо, що 75 років тому 52-х в’язнів Чортківської тюрми гітлерівці розстріляли десь у полі поблизу Ягільниці. Формальна причина такої жахливої акції – вбивство у Львові одного з керівників гестапо. Пошукові роботи тривали більше трьох років. І ось знайдено останки розстріляних, в тому числі й священика, який був разом із патріотами», – розповів керівник розкопок, заступник директора меморіально-пошукового підприємства «Доля» Львівської обласної ради Володимир Харчук.

В таємних документах німецької служби безпеки вказано, що німці організували акцію «100 за 1» після вбивства у Львові членом руху Бандери, СС-штурм-шарфюрера і кримінального секретаря Георгарда Шарфа із Головного уряду безпеки Райху.

Так, з 25 по 27 листопада 1942 року гестапівці розстріляли 28 в’язнів у Львові, ще 20 – в інших містах Галичини, а потім 52 у Чорткові. Так зване захоронення проводили у полі між Чортковом та Старою Ягільницею. На передбачуваному місці було встановлено пам’ятний хрест, де кожного року відбувалося вшанування розстріляних людей.

Точне місце не було встановлене до вересня 2017 року. Саме тоді приїжджий мисливець випадково помітив, що з лисячої нори, у передбачуваному місці захоронення, видніються кістки. Після цього у Чорткові провели негайне дослудження ґрунту, яким і підтвердили, що там є поховання людей.

Воно знаходиться у районі колишньої порохівні, на відстані 280 метрів від автодороги Чортків – Ягільниця.

Після розкопок проводилася довга експертиза, яка включала ексгумацію кісток задля встановлення і підтвердження кожної особи із розстріляного списку, повідомляє прес-служба Бучацької єпархії УГКЦ.

Довідка. Отець Павло Витвицький народився 1912-го року у с. Витвиця Долинського району Івано-Франківської області. Першу Службу Божу відслужив у Витвиці. Служив священиком у Жаб’ю (нині Верховина). Був членом ОУН. Під час німецької окупації переховував і переправляв за кордон євреїв. За цю діяльність німці його заарештували, а потім стратили -27 листопада 1942 році на Чортківщині.

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