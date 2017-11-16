Тернопіль – місто блогерів: батьки скаржаться, що діти не випускають телефон з рук через Instagram

У сучасному світі дедалі більшої популярності здобувають, так звані, блогери – люди, що ведуть свої власні блоги, де пишуть цікаві пости, діляться певним досвідом, власною точкою зору. Проте, сьогодні найбільшими рейтингами користуються інстаблогери. У всьому інтернет-просторі, від недавнього часу, однією з найпопулярніших мереж є Instagram. Успіхів тут досягають люди, що вміють гарно фотографувати, цікаво писати та володіють відмінним смаком.

Щоденно десятки тисяч людей слідкують за блогерським життям, читають пости, ба й навіть просять у них порад. Тернопіль називають містечком блогерів, адже як мінімум 5 тернополян стали популярними завдяки цій сфері.



ТОП-5 тернопільських блогерів

1. Тетяна Пренткович.

2. Ілонкіс.

3. Аліна Френдій.

4. Наталі Литвин.

5. Тетяна Песик.

Проте, багато молодих краян вже на шляху до високих рейтенгів в Instagram. “Інстазалежні” вигадують креативне оформлення свого профілю, постійно шукають цікаві місця для чудових фото, знаходять щораз нові ідеї для написання постів. Чимало підлітків прислухаються до порад блогерів, навіть діляться з ними своїми проблемами.

Безумовно, ці люди стали певним авторитетом для молоді, тому користуються довірою. Досягнувши успіху, вони часто мотивують не стояти на місці, розвиватись і підкорювати все нові вершини.

А також великою популярністю користуються, так звані, інстабранчі, які блогери організовують по всій Україні. Тут ви можете поспілкуватися з професіоналами, навчитися фотографувати і зрозуміти як вести свій профіль так, щоб він досягнув успіху. В підсумку, інстазалежність сьогодні є дуже поширеною серед сучасної молоді.

Проте, “інста-світ” дарує чимало можливостей: мотивація, перспективи, творче натхнення, розвиток і звісно ж досягнення успіху.

Батьки скаржаться на те, що їхні діти годинами не випускають із рук телефони, замість того, щоб почитати книгу чи погуляти із друзями. Та навіть у колі друзів, підлітки зациклені на віртуальному світі, замість живого спілкування. Однозначно, у “інста-світі” є певні переваги, головне цим не зловживати!

Підготувала учениця «Школи юного журналіста» Сукач Софія.