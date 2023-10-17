Пʼяні водії становлять серйозну проблему на Тернопільщині

Тернопільщина має серйозну проблему – це водії, які сідають за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння., повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Від таких діянь наслідки невтішні. Від початку року на Тернопільщині сталося 128 аварій, які спричинили п’яні водії. За кожною такою цифрою – життя та здоров’я людини, а це чиїсь близькі та рідні.

Поліцейські вживають превентивні заходи, аби п’яних кермувальників на дорогах було менше. Про це свідчить статистика. За дев’ять місяців поточного року співробітники поліції виявили 2 335, які сіли за кермо напідпитку. На порушників склали протоколи відповідно до ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Сергій Зюбаненко звертається до жителів краю проявляти правосвідомість: якщо ви стали свідком, що хтось сів за кермо напідпитку, не замовчуйте такі факти, телефонуйте на лінію 102. Давайте разом боротися з цим злом.